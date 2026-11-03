Власти Брянской области рассказали об оперативной обстановке в регионе Губернатор Брянской области: за сутки уничтожено 217 вражеских БПЛА

Москва3 ноя Вести.За прошедшие сутки над территорией Брянской области российские военнослужащие уничтожили 217 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказал губернатор региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожено 217 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Незадолго до этого сообщалось, что в Белгородской области за прошедшие сутки уничтожены 123 украинских беспилотника.