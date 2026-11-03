Москва3 нояВести.За прошедшие сутки над территорией Брянской области российские военнослужащие уничтожили 217 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказал губернатор региона Егор Ковальчук.
Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожено 217 вражеских БПЛА самолетного типанаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Незадолго до этого сообщалось, что в Белгородской области за прошедшие сутки уничтожены 123 украинских беспилотника.