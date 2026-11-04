Губернатор Ковальчук: в Брянской области уничтожено 97 вражеских БПЛА

В Брянской области уничтожено 97 вражеских БПЛА Губернатор Ковальчук: в Брянской области уничтожено 97 вражеских БПЛА

Москва4 ноя Вести.За прошедшие сутки российские военнослужащие уничтожили 97 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожено 97 вражеских БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По информации Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены 709 украинских беспилотных летательных средств.