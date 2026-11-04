Москва4 нояВести.За прошедшие сутки российские военнослужащие уничтожили 97 украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Подразделениями ПВО … , мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожено 97 вражеских БПЛА самолетного типанаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
По информации Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО над российскими регионами перехвачены и уничтожены 709 украинских беспилотных летательных средств.