Москва13 нояВести.Над Брянской областью за сутки было сбито больше 300 украинских БПЛА самолетного типа, сообщил глава региона Егор Ковальчук в MAX.
Беспилотники ВСУ были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД на транспорте и спецподразделениями региональной Росгвардии, отметил губернатор.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 303 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в публикации
Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, не сообщается.