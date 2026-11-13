Над Брянской областью за сутки сбито 303 БПЛА

Больше 300 беспилотников уничтожено над Брянской областью за сутки Над Брянской областью за сутки сбито 303 БПЛА

Москва13 ноя Вести.Над Брянской областью за сутки было сбито больше 300 украинских БПЛА самолетного типа, сообщил глава региона Егор Ковальчук в MAX.

Беспилотники ВСУ были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД на транспорте и спецподразделениями региональной Росгвардии, отметил губернатор.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 303 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в публикации

Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, не сообщается.