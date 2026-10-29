ПВО за сутки уничтожила 443 беспилотника над Брянской областью

За сутки над Брянской областью уничтожили 443 украинских беспилотника ПВО за сутки уничтожила 443 беспилотника над Брянской областью

Москва29 окт Вести.За минувшие сутки над Брянской областью сбили 443 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

В отражении атаки участвовали расчеты противовоздушной обороны, мобильные огневые группы бригады "БАРС-Брянск", мобильные огневые группы линейного отдела МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 443 вражеских БПЛА самолетного типа написал Егор Ковальчук

О пострадавших и разрушениях не сообщается.