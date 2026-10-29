Москва29 октВести.За минувшие сутки над Брянской областью сбили 443 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
В отражении атаки участвовали расчеты противовоздушной обороны, мобильные огневые группы бригады "БАРС-Брянск", мобильные огневые группы линейного отдела МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии по Брянской области.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 443 вражеских БПЛА самолетного типанаписал Егор Ковальчук
О пострадавших и разрушениях не сообщается.