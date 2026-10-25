За сутки в Брянской области сбили 48 украинских беспилотников

Почти 50 украинских БПЛА сбили за последние сутки в Брянской области За сутки в Брянской области сбили 48 украинских беспилотников

Москва25 окт Вести.За последние 24 часа в небе над Брянской областью силы противовоздушной обороны и задействованных подразделений уничтожили 48 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 48 вражеских БпЛА самолетного типа. написал глава региона в мессенджере МАХ

На местах работают представители оперативных и экстренных служб.