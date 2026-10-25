Москва25 октВести.За последние 24 часа в небе над Брянской областью силы противовоздушной обороны и задействованных подразделений уничтожили 48 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.
Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 48 вражеских БпЛА самолетного типа.написал глава региона в мессенджере МАХ
На местах работают представители оперативных и экстренных служб.