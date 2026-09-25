Москва25 сен Вести.За последние 24 часа в небе над территорией Брянской области сбили 45 украинских беспилотников, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 45 вражеских БпЛА самолетного типа