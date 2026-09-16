Москва16 сенВести.За минувшие сутки над Брянской областью сбили 14 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил в мессенджере MAX врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Он отметил, что цели были поражены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", а также МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 14 вражеских БПЛА самолетного типаговорится в публикации
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 16 сентября средства ПВО сбили над российскими регионами 71 украинский беспилотник.