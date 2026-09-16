За сутки над Брянской областью уничтожено 14 БПЛА

Над Брянской областью за сутки сбито 14 беспилотников За сутки над Брянской областью уничтожено 14 БПЛА

Москва16 сен Вести.За минувшие сутки над Брянской областью сбили 14 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил в мессенджере MAX врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Он отметил, что цели были поражены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", а также МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 14 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в публикации

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 16 сентября средства ПВО сбили над российскими регионами 71 украинский беспилотник.