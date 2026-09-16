Российские средства ПВО уничтожили 71 украинский БПЛА в ночь на среду

Средства ПВО сбили в ночь на среду 71 беспилотник ВСУ над регионами России Российские средства ПВО уничтожили 71 украинский БПЛА в ночь на среду

Москва16 сен Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 сентября сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были перехвачены и сбиты над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской и Астраханской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в результате налета украинского БПЛА на поселок Красная Яруга Белгородской области пострадали двое мужчин.