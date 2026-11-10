Москва10 нояВести.За минувшие сутки над территорией Брянской области было сбито почти 40 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщил губернатор Егор Ковальчук в MAX.
Глава региона отметил, что дроны противника были уничтожены сотрудниками подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте и регионального спецподразделения Росгвардии.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 37 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в публикации
Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, не сообщается.