Над Брянской областью за сутки уничтожено 37 БПЛА

Около 40 БПЛА сбито над Брянской областью за сутки Над Брянской областью за сутки уничтожено 37 БПЛА

Москва10 ноя Вести.За минувшие сутки над территорией Брянской области было сбито почти 40 беспилотников ВСУ самолетного типа, сообщил губернатор Егор Ковальчук в MAX.

Глава региона отметил, что дроны противника были уничтожены сотрудниками подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневых групп бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД РФ на транспорте и регионального спецподразделения Росгвардии.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 37 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в публикации

Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, не сообщается.