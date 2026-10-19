Москва19 октВести.За минувшие сутки над территорией Брянской области сбиты 3 беспилотника противника. Об этом губернатор региона Егор Ковальчук сообщил в MAX.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 3 вражеских БПЛА самолетного типаговорится в мессенджере
Ковальчук отметил, что дроны были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", а также МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.