Над Брянской областью за минувшие сутки ликвидированы 3 БПЛА ВСУ

Ковальчук: за сутки над Брянской областью сбиты 3 дрона противника Над Брянской областью за минувшие сутки ликвидированы 3 БПЛА ВСУ

Москва19 окт Вести.За минувшие сутки над территорией Брянской области сбиты 3 беспилотника противника. Об этом губернатор региона Егор Ковальчук сообщил в MAX.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 3 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в мессенджере

Ковальчук отметил, что дроны были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", а также МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.