Над Брянской областью за сутки уничтожено 153 украинских БПЛА

Больше 150 БПЛА ликвидировано за сутки над Брянской областью Над Брянской областью за сутки уничтожено 153 украинских БПЛА

Москва4 окт Вести.Над территорией Брянской области за сутки сбито больше 150 БПЛА противника самолетного типа, сообщил губернатор Егор Ковальчук в MAX.

Он уточнил, что дроны ВСУ были ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 153 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в публикации

Губернатор сообщил, что в результате атак ВСУ пострадали два человека.