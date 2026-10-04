Москва4 октВести.Над территорией Брянской области за сутки сбито больше 150 БПЛА противника самолетного типа, сообщил губернатор Егор Ковальчук в MAX.
Он уточнил, что дроны ВСУ были ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 153 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в публикации
Губернатор сообщил, что в результате атак ВСУ пострадали два человека.