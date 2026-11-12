Над Брянской областью за сутки сбито 47 БПЛА самолетного типа

Почти 50 БПЛА уничтожено за сутки над Брянской областью Над Брянской областью за сутки сбито 47 БПЛА самолетного типа

Москва12 ноя Вести.Почти 50 беспилотников противника было сбито за сутки над Брянской областью, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

Дроны ВСУ были ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону, отметил Ковальчук.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 47 вражеских БпЛА самолетного типа говорится в публикации

Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, глава региона не уточнил.