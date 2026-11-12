Москва12 нояВести.Почти 50 беспилотников противника было сбито за сутки над Брянской областью, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.
Дроны ВСУ были ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону, отметил Ковальчук.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области … уничтожено 47 вражеских БпЛА самолетного типаговорится в публикации
Есть ли пострадавшие и повреждения на земле, глава региона не уточнил.