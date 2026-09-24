Над Брянской областью за сутки ликвидированы 9 БПЛА ВСУ

За сутки над территорией Брянской области сбиты 9 дронов противника Над Брянской областью за сутки ликвидированы 9 БПЛА ВСУ

Москва24 сен Вести.За минувшие сутки над территорией Брянской области сбиты 9 беспилотников противника. Об этом врио губернатора Егор Ковальчук сообщил в MAX.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 9 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в мессенджере

Ковальчук отметил, что дроны были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", а также МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по региону.