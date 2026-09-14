За прошедшие сутки над Брянской областью сбили 129 дронов ВСУ

Над Брянской областью за сутки сбили 129 беспилотников За прошедшие сутки над Брянской областью сбили 129 дронов ВСУ

Москва14 сен Вести.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об уничтожении 129 вражеских беспилотников над регионом за прошедшие сутки.

Об этом он сообщил в мессенджере MAX 14 сентября в 08.39 по московскому времени.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 129 вражеских БПЛА самолетного типа отмечается в сообщении

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за прошедшую ночь противовоздушная оборона РФ сбила над российскими регионами 399 дронов.