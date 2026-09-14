Москва14 сенВести.Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об уничтожении 129 вражеских беспилотников над регионом за прошедшие сутки.
Об этом он сообщил в мессенджере MAX 14 сентября в 08.39 по московскому времени.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 129 вражеских БПЛА самолетного типаотмечается в сообщении
Ранее Минобороны РФ сообщало, что за прошедшую ночь противовоздушная оборона РФ сбила над российскими регионами 399 дронов.