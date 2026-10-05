Силы ПВО за ночь ликвидировали 199 беспилотников ВСУ Минобороны: силы ПВО за ночь ликвидировали 199 беспилотников ВСУ

Москва5 окт Вести.Силы противовоздушной обороны России за ночь ликвидировали 199 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны самолетного типа были уничтожены в период с 20.00 мск 4 октября до 08.00 мск 5 октября над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей.

Кроме того, противовоздушная оборона сбила БПЛА над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Ранее также сообщалось, что средства ПВО России перехватили и уничтожили 280 дронов Вооруженных сил Украины за сутки. Беспилотники противника были ликвидированы в период с 08.00 до 20.00 мск.