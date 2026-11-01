ПВО и МОГ за сутки сбили девять украинских дронов над Брянской областью

Над Брянской областью за сутки уничтожили девять беспилотников ВСУ ПВО и МОГ за сутки сбили девять украинских дронов над Брянской областью

Москва1 ноя Вести.Над Брянской областью за минувшие сутки сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.

В ликвидации дронов участвовали расчеты противовоздушной обороны, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и Брянского линейного отдела МВД на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 9 вражеских БПЛА самолетного типа написал Егор Ковальчук

Информации о пострадавших не поступало.