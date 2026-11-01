Москва1 нояВести.Над Брянской областью за минувшие сутки сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в мессенджере MAX.
В ликвидации дронов участвовали расчеты противовоздушной обороны, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и Брянского линейного отдела МВД на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 9 вражеских БПЛА самолетного типанаписал Егор Ковальчук
Информации о пострадавших не поступало.