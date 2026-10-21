Ковальчук: за сутки в Брянской области уничтожены 218 вражеских БПЛА

Более 200 украинских БПЛА сбили в Брянской области за последние сутки Ковальчук: за сутки в Брянской области уничтожены 218 вражеских БПЛА

Москва21 окт Вести.За последние 24 часа в небе над Брянской областью уничтожили более 200 украинских беспилотников, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 218 вражеских БпЛА самолетного типа написал глава региона в мессенджере МАХ

Ранее он рассказал, что в результате атаки дрона-камикадзе погиб 19-летний юноша. Противник атаковал гражданскую машину. Еще двое молодых людей получили ранения.