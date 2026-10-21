Мирный житель Брянской области погиб в результате удара БПЛА по автомобилю

В Брянской области после удара БПЛА по автомобилю погиб юноша, двое ранены Мирный житель Брянской области погиб в результате удара БПЛА по автомобилю

Москва21 окт Вести.В поселке Климово Брянской области погиб местный мирный житель. Ему было 19 лет. О трагическом происшествии сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Дрон-камикадзе нанес удар по гражданскому автомобилю.

От полученных травм скончался пассажир автомобиля, 19-летний местный житель сказано в публикации Ковальчука в национальном мессенджере

Двое других находившихся в салоне автомобиля человека получили осколочные ранения. Каждому из пострадавших по 21 году.

Обоим оказана медицинская помощь и назначено лечение.