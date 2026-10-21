Москва21 октВести.В поселке Климово Брянской области погиб местный мирный житель. Ему было 19 лет. О трагическом происшествии сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Дрон-камикадзе нанес удар по гражданскому автомобилю.
От полученных травм скончался пассажир автомобиля, 19-летний местный жительсказано в публикации Ковальчука в национальном мессенджере
Двое других находившихся в салоне автомобиля человека получили осколочные ранения. Каждому из пострадавших по 21 году.
Обоим оказана медицинская помощь и назначено лечение.