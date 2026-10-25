Юноша ранен после атаки ВСУ на гражданское авто в Брянской области

Юноша ранен в результате атаки ВСУ на гражданское авто под Брянском Юноша ранен после атаки ВСУ на гражданское авто в Брянской области

Москва25 окт Вести.Украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в селе Малые Щербиничи, в результате террористической агрессии ранения получил мирный житель. Об этом рассказал губернатор региона Егор Ковальчук.

Пострадал 18-летний водитель. С осколочными ранениями парень госпитализирован, врачи оказывают всю необходимую помощь написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Незадолго до этого стало известно, что в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому поезду "Брянск-Гомель" в Новозыбкове погиб машинист.