Москва25 окт Вести.Машинист поезда погиб в результате целенаправленной атаки украинского дрона-камикадзе в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Враг нанес целенаправленный удар по движущемуся грузовому поезду "Брянск-Гомель" в Новозыбкове … 44-летний машинист был незамедлительно доставлен в больницу, но, к огромному горю, от полученных ранений скончался. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего