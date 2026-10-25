МЖД: при атаке БПЛА под Брянском погиб машинист Магомед Арсамаков

МЖД рассказала о машинисте, погибшем под Брянском из-за атаки БПЛА МЖД: при атаке БПЛА под Брянском погиб машинист Магомед Арсамаков

Москва25 окт Вести.В результате атаки украинского беспилотника на перегоне Новозыбков – Злынка в Брянской области погиб машинист поезда Магомед Арсамаков (1983 г.р.), также пострадал помощник машиниста. Об этом заявила Московская железная дорога – филиал ОАО "РЖД".

Незадолго до этого губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по движущемуся грузовому поезду "Брянск-Гомель". В результате террористических действий погиб машинист.

Машинист Магомед Арсамаков 1983 г.р. был доставлен в больницу. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Помощник машиниста получил легкие травмы и от госпитализации отказался говорится в сообщении, опубликованном в канале МЖД в мессенджере МАХ

У Магомеда Арсамакова остались жена и сын.

Компания ОАО "РЖД" выразила соболезнования родным и близким погибшего и пообещала оказать всю необходимую помощь семье.