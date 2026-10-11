Мужчина погиб, две женщины ранены в результате ударов ВСУ по Брянской области

Мужчина погиб, две женщины пострадали после ударов ВСУ по Брянской области Мужчина погиб, две женщины ранены в результате ударов ВСУ по Брянской области

Москва11 окт Вести.Мужчина погиб, еще две женщины получили ранения в результате ударов украинских дронов-камикадзе по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Дрон-камикадзе ударил по деревне Случок … , тяжелое ранение получил местный житель. К сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице … В поселке Климово от удара дрона ранения получили две женщины написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Глава Брянской области добавил, что пострадавшим была оперативно оказана медпомощь, а семье погибшего мужчины помогут власти.

За прошедшие сутки в регионе подразделения ПВО, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии уничтожили 45 украинских БПЛА самолетного типа.