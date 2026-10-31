Два человека погибли и пять пострадали при атаке БПЛА на Брянскую область

Мужчина и женщина погибли при ударе дроном-камикадзе по дому в Брянской области Два человека погибли и пять пострадали при атаке БПЛА на Брянскую область

Москва31 окт Вести.В поселке Климово Брянской области в результате атаки украинских боевиков погибли два человека, еще пять пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

Враг ударил дроном-камикадзе по частному дому в поселке Климово. К огромному горю погибли 30-летняя женщина и 41-летний мужчина говорится в сообщении

Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также сообщил, что при атаке пострадали пять человек – четыре женщины и мужчина.

В других населенных пунктах тоже есть раненые. Так, 73-летняя жительница Погара пострадала в результате одной из атак. В селе Воронок Стародубского района ранения получили 19-летний парень и 40-летний мужчина.