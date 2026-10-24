Мужчина погиб, еще четыре человека ранены после ударов ВСУ в Брянской области

Один человек погиб, еще 4 ранены после украинских ударов в Брянской области Мужчина погиб, еще четыре человека ранены после ударов ВСУ в Брянской области

Москва24 окт Вести.Мужчина погиб, еще четыре человека получили ранения в результате ударов украинских боевиков в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Егор Ковальчук.

На озере вблизи села Рубежное Климовского района в результате атаки вражеского БПЛА от полученных травм погиб 65-летний мужчина. Выражаю родным и близким соболезнования написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Другой украинский дрон попал в ТЦ "Позитив" в поселке Климово — пострадали 21-летний юноша и 40-летняя сотрудница аптеки.

В Климовском районе дрона-камикадзе ударил по гражданскому автомобилю — ранен 53-летний житель. В городе Клинцы атакован жилой дом — ранен 39-летний местный житель.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.