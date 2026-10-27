В Брянской области ликвидировали 44 украинских БПЛА за сутки

Силы ПВО уничтожили 44 украинских БПЛА самолетного типа в Брянской области В Брянской области ликвидировали 44 украинских БПЛА за сутки

Москва27 окт Вести.За последние сутки силы ПВО уничтожили 44 украинских беспилотника самолетного типа в Брянской области. Об этом губернатор региона Егор Ковальчук написал в MAX.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 44 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в сообщении

Ранее стало известно об очередной атаке дронов ВСУ на Брянск. По данным Ковальчука, в результате удара погиб мужчина в Бежицком районе города, еще шесть человек пострадали в Советском районе.