Один человек погиб и шесть пострадали от удара БПЛА ВСУ по Брянску

Житель Брянска погиб, подорвавшись на "тубусе" со взрывчатым веществом Один человек погиб и шесть пострадали от удара БПЛА ВСУ по Брянску

Москва27 окт Вести.Один мирный житель погиб, еще шесть пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Брянск. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

В Бежицком районе погиб мужчина, подорвавшись на "тубусе" со взрывчатым веществом, который был сброшен с БПЛА говорится в сообщении

К месту происшествия прибыли пиротехники Министерства обороны РФ. Движение по Елецкому переулку и Комсомольской улице перекрыли.

В Советском районе города БПЛА атаковал жилые дома, пострадали шесть человек. Три многоквартирных дома и 11 автомобилей были повреждены в результате удара.