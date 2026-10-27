Москва27 октВести.Один мирный житель погиб, еще шесть пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Брянск. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.
В Бежицком районе погиб мужчина, подорвавшись на "тубусе" со взрывчатым веществом, который был сброшен с БПЛАговорится в сообщении
К месту происшествия прибыли пиротехники Министерства обороны РФ. Движение по Елецкому переулку и Комсомольской улице перекрыли.
В Советском районе города БПЛА атаковал жилые дома, пострадали шесть человек. Три многоквартирных дома и 11 автомобилей были повреждены в результате удара.