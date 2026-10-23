Пассажирский автобус атакован ВСУ в Брянской области, есть погибший

Ковальчук: ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области Пассажирский автобус атакован ВСУ в Брянской области, есть погибший

Москва23 окт Вести.ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области. В результате один мирный житель погиб и еще трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

К сожалению, погибла женщина. Выражаю родным и близким соболезнования. Трое получили ранения. Наши медики оказывают всю необходимую помощь отметил губернатор Брянской области в мессенджере МАХ

Как уточняется, пассажирский автобус двигался по направлению Москва – Новозыбков.

Ранее сообщалось, что 23 октября четыре человека пострадали в результате атак ВСУ в Брянской области.