Москва23 октВести.ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области. В результате один мирный житель погиб и еще трое пострадали. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
К сожалению, погибла женщина. Выражаю родным и близким соболезнования. Трое получили ранения. Наши медики оказывают всю необходимую помощьотметил губернатор Брянской области в мессенджере МАХ
Как уточняется, пассажирский автобус двигался по направлению Москва – Новозыбков.
Ранее сообщалось, что 23 октября четыре человека пострадали в результате атак ВСУ в Брянской области.