Москва16 нояВести.Мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Брянской области. Противник сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
Противник нанес подлый удар по мирным жителям. Вблизи поселка Красная Гора погиб 59-летний мужчина, на машину которого украинские террористы сбросили взрывное устройство. Соболезнования родным и близкимнаписал губернатор в мессенджере МАХ
Он добавил, что всего за последние сутки в небе над регионом силами ПВО и задействованных подразделений были уничтожены 419 украинских беспилотников.