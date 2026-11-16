В Брянской области в результате атаки со стороны Украины погиб 59-летний мужчина

Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ в Брянской области В Брянской области в результате атаки со стороны Украины погиб 59-летний мужчина

Москва16 ноя Вести.Мужчина погиб в результате атаки ВСУ в Брянской области. Противник сбросил взрывчатку на гражданский автомобиль. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

Противник нанес подлый удар по мирным жителям. Вблизи поселка Красная Гора погиб 59-летний мужчина, на машину которого украинские террористы сбросили взрывное устройство. Соболезнования родным и близким написал губернатор в мессенджере МАХ

Он добавил, что всего за последние сутки в небе над регионом силами ПВО и задействованных подразделений были уничтожены 419 украинских беспилотников.