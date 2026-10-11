ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА на Брянскую область, погиб мирный житель

В Брянской области мирный житель погиб после сброса Украиной взрывчатки с БПЛА ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА на Брянскую область, погиб мирный житель

Москва11 окт Вести.На территории Брянской области произошел сброс взрывного устройства с беспилотника. В результате происшествия погиб мирный житель, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Трагедия случилась в Жуковском районе.

В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолетного типа, погиб мирный житель написано в его канале

Глава области выразил свои соболезнования родным погибшего. Он подчеркнул, что семье будет оказана необходимая помощь.