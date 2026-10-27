Еще один мужчина погиб при сбросе взрывного устройства с БПЛА в Брянске

Еще один житель Брянска погиб при сбросе взрывного устройства с БПЛА Еще один мужчина погиб при сбросе взрывного устройства с БПЛА в Брянске

Москва27 окт Вести.В Брянске еще один мирный житель погиб в результате сброса взрывного устройства с БПЛА. Об этом пишет губернатор Брянской области Егор Ковальчук в MAX.

Стало известно еще об одном погибшем в результате сброса взрывных устройств в Бежицком районе Брянска — это 67-летний мужчина говорится в сообщении

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего и призвал жителей региона быть осторожными.

Ранее другой мужчина погиб, подорвавшись на "тубусе" со взрывчатым веществом в Бежицком районе Брянска.