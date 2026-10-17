Москва17 октВести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о погибшем мирном жителе в результате атаки вражеского дрона.
58-летний мужчина получил смертельные травмы при атаке БПЛА в лестной местности в селе Андрейковичи Погарского района.
Откажитесь от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесовпредупреждает глава субъекта
При обнаружении предмета, похожего на боеприпас или мину, нельзя к нему приближаться и трогать, добавил Ковальчук.