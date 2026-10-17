В Брянской области при атаке БПЛА погиб 58-летний мужчина

При атаке БПЛА в брянском лесу погиб мужчина В Брянской области при атаке БПЛА погиб 58-летний мужчина

Москва17 окт Вести.Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о погибшем мирном жителе в результате атаки вражеского дрона.

58-летний мужчина получил смертельные травмы при атаке БПЛА в лестной местности в селе Андрейковичи Погарского района.

Откажитесь от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов предупреждает глава субъекта

При обнаружении предмета, похожего на боеприпас или мину, нельзя к нему приближаться и трогать, добавил Ковальчук.