Мужчина погиб в Брянской области, подорвавшись на взрывном устройстве с БПЛА

В Брянской области пенсионер подорвался на сброшенном с дрона устройстве Мужчина погиб в Брянской области, подорвавшись на взрывном устройстве с БПЛА

Москва20 ноя Вести.Пожилой мужчина погиб в Брянской области, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

67-летний мужчина подорвался на сброшенном с вражеского беспилотника взрывном устройстве в лесу вблизи д. Барковичи Дубровского района говорится в сообщении

Губернатор призвал жителей отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.