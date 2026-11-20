Москва20 нояВести.Пожилой мужчина погиб в Брянской области, подорвавшись на взрывном устройстве. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
67-летний мужчина подорвался на сброшенном с вражеского беспилотника взрывном устройстве в лесу вблизи д. Барковичи Дубровского районаговорится в сообщении
Губернатор призвал жителей отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.