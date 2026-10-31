Москва31 октВести.В лесу рядом с деревней Бабинка Карачевского района в Брянской области смертельные ранения получил 48-летний мужчина, подорвавшийся на взрывном устройстве. Об этом сообщает губернатор Егор Ковальчук в MAX.
Предварительно, взрывное устройство сбросили украинские террористы.
Походы в лес потенциально опасны и могут закончиться трагически. Откажитесь от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесовпредупреждает глава региона
При обнаружении предмета, похожего на боеприпас, нельзя приближаться к нему и трогать.