В Брянской области мужчина подорвался на взрывном устройстве, сброшенном ВСУ Мужчина подорвался на взрывном устройстве, сброшенном ВСУ в Брянской области

Москва31 окт Вести.В лесу рядом с деревней Бабинка Карачевского района в Брянской области смертельные ранения получил 48-летний мужчина, подорвавшийся на взрывном устройстве. Об этом сообщает губернатор Егор Ковальчук в MAX.

Предварительно, взрывное устройство сбросили украинские террористы.

Походы в лес потенциально опасны и могут закончиться трагически. Откажитесь от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов предупреждает глава региона

При обнаружении предмета, похожего на боеприпас, нельзя приближаться к нему и трогать.