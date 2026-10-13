Москва13 октВести.В городе Дятьково Брянской области погиб мужчина, он подорвался на сброшенном с беспилотника взрывном устройстве, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
В Дятькове во дворе своего дома погиб 55-летний мужчинанаписал он в мессенджере MAX
Беспилотник самолетного типа, сбросивший взрывное устройство, незадолго до этого атаковал соседний частный дом.
Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь.