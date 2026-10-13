В Брянской области погиб мужчина, подорвавшийся на сброшенной с БПЛА мине

Житель Дятьково погиб, подорвавшись на взрывном устройстве во дворе своего дома В Брянской области погиб мужчина, подорвавшийся на сброшенной с БПЛА мине

Москва13 окт Вести.В городе Дятьково Брянской области погиб мужчина, он подорвался на сброшенном с беспилотника взрывном устройстве, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

В Дятькове во дворе своего дома погиб 55-летний мужчина написал он в мессенджере MAX

Беспилотник самолетного типа, сбросивший взрывное устройство, незадолго до этого атаковал соседний частный дом.

Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь.