Грибник получил ранения, подорвавшись на мине в лесу в Брянской области

В Брянской области грибник ранен при подрыве на мине в лесу Грибник получил ранения, подорвавшись на мине в лесу в Брянской области

Москва19 окт Вести.В Брянской области 64-летний мужчина, отправившийся в лес за грибами, подорвался на мине. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

В лесополосе вблизи села Стайки Навлинского района в результате подрыва на минном устройстве пострадал местный житель говорится в сообщении

Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в больницу.

Губернатор попросил жителей воздержаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.