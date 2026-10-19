Москва19 октВести.В Брянской области 64-летний мужчина, отправившийся в лес за грибами, подорвался на мине. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
В лесополосе вблизи села Стайки Навлинского района в результате подрыва на минном устройстве пострадал местный жительговорится в сообщении
Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в больницу.
Губернатор попросил жителей воздержаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.