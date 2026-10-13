Москва13 октВести.Два грибника получили ранения в лесу у деревни Верещовка в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук в MAX.
Он уточнил, что пострадавшие – 65-летняя женщина и 45-летний мужчина.
В Дятьковском районе вблизи деревни Верещовка в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в лесу ранения получили два грибникаговорится в публикации
С ранениями различной степени тяжести их госпитализировали.
Глава региона призвал жителей отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения СВО, и там, где действуют соответствующие официальные ограничения.