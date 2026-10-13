При подрыве на взрывном устройстве в Брянской области ранены грибники

Два грибника подорвались в лесу Брянской области При подрыве на взрывном устройстве в Брянской области ранены грибники

Москва13 окт Вести.Два грибника получили ранения в лесу у деревни Верещовка в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук в MAX.

Он уточнил, что пострадавшие – 65-летняя женщина и 45-летний мужчина.

В Дятьковском районе вблизи деревни Верещовка в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве в лесу ранения получили два грибника говорится в публикации

С ранениями различной степени тяжести их госпитализировали.

Глава региона призвал жителей отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения СВО, и там, где действуют соответствующие официальные ограничения.