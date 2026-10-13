Москва13 октВести.Трое пожарных пострадали в результате подрыва боеприпаса в Брянской области, сообщил в MAX губернатор Егор Ковальчук.
ЧП случилось в городе Жуковка, где пожарные тушили возгорание, возникшее в частном домовладении в результате атаки беспилотного летательного аппарата.
Работники пожарно-спасательной части №34 по охране г. Жуковки ГКУ "Брянский пожарно-спасательный центр" тушили пожар в частном жилом доме, когда произошла детонация еще одного взрывного устройстваговорится в публикации
Пострадавшим потребовалась госпитализация, им оказана необходимая медицинская помощь.