Москва23 сен Вести.В Злынке Брянской области пострадал местный житель. В результате детонации взрывного устройства мужчина получил осколочные ранения ног, сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления написал Ковальчук

Врио главы региона призвал граждан быть внимательными и соблюдать все меры предосторожности. Нельзя приближаться к незнакомым предметам и поднимать их. При обнаружении подозрительных предметов следует сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.