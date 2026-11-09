Москва9 нояВести.В Брянской области, предположительно, при попытке разобрать вражеский БПЛА погиб 70-летний мужчина, сообщил губернатор Егор Ковальчук в MAX.
По его словам, это произошло в лесу рядом с селом Клюковники.
Предположительно, местный житель подорвался на БпЛА при попытке разбора вражеской техникиговорится в публикации
Глава региона напомнил, что любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить обнаруженный подозрительный предмет может привести к трагическим последствиям, и призвал жителей к осторожности.