В Брянской области мужчина подорвался на вражеском БПЛА, пытаясь его разобрать

Житель Брянской области погиб при попытке разобрать вражеский БПЛА В Брянской области мужчина подорвался на вражеском БПЛА, пытаясь его разобрать

Москва9 ноя Вести.В Брянской области, предположительно, при попытке разобрать вражеский БПЛА погиб 70-летний мужчина, сообщил губернатор Егор Ковальчук в MAX.

По его словам, это произошло в лесу рядом с селом Клюковники.

Предположительно, местный житель подорвался на БпЛА при попытке разбора вражеской техники говорится в публикации

Глава региона напомнил, что любая попытка самостоятельно обезвредить или переместить обнаруженный подозрительный предмет может привести к трагическим последствиям, и призвал жителей к осторожности.