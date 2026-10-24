Москва24 октВести.Двое мирных граждан погибли, еще двое пострадали в результате удара украинского дрона по микроавтобусу сельхозпредприятия в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Огромное горе [в селе Борщово] — погибли двое мужчин. Искренние соболезнования родным и близким. Окажем семьям всю необходимую поддержкунаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Ранения также получили мужчина и женщина — им оказывается необходимая медпомощь.
Незадолго до этого сообщалось об одном погибшем и еще 4 пострадавших мирных гражданах.