Два человека погибли, двое ранены после удара ВСУ по микроавтобусу под Брянском

ВСУ атаковали микроавтобус в Брянской области — 2 человека погибли, 2 ранены Два человека погибли, двое ранены после удара ВСУ по микроавтобусу под Брянском

Москва24 окт Вести.Двое мирных граждан погибли, еще двое пострадали в результате удара украинского дрона по микроавтобусу сельхозпредприятия в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Огромное горе [в селе Борщово] — погибли двое мужчин. Искренние соболезнования родным и близким. Окажем семьям всю необходимую поддержку написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ранения также получили мужчина и женщина — им оказывается необходимая медпомощь.

Незадолго до этого сообщалось об одном погибшем и еще 4 пострадавших мирных гражданах.