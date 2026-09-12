За прошедшие сутки 21 украинский БПЛА уничтожен в Брянской области

За сутки 21 украинский дрон сбит в Брянской области За прошедшие сутки 21 украинский БПЛА уничтожен в Брянской области

Москва12 сен Вести.За прошедшие сутки 21 украинский беспилотный летательный аппарат ликвидирован над территорией Брянской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Подразделениями ПВО …, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии … уничтожен 21 вражеский БПЛА самолетного типа написал он в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны РФ, с 20.00 мск 11 сентября до 8.00 мск 12 сентября над российскими регионами перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.