За сутки над Брянской областью ликвидировали 257 украинских беспилотников

Над Брянской областью за сутки сбили 257 дронов ВСУ За сутки над Брянской областью ликвидировали 257 украинских беспилотников

Москва30 окт Вести.Над территорией Брянской областью за последние сутки было уничтожено 257 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом губернатор региона Егор Ковальчук написал в MAX.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 257 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в сообщении

Также стало известно о гибели 19-летнего парня в результате удара дрона ВСУ по частному дому в поселке Навля Брянской области. Ковальчук выразил соболезнования близким погибшего.