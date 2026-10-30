Москва30 октВести.Над территорией Брянской областью за последние сутки было уничтожено 257 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом губернатор региона Егор Ковальчук написал в MAX.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 257 вражеских БПЛА самолетного типаговорится в сообщении
Также стало известно о гибели 19-летнего парня в результате удара дрона ВСУ по частному дому в поселке Навля Брянской области. Ковальчук выразил соболезнования близким погибшего.