Ковальчук: 71 украинский БПЛА уничтожили в Брянской области за сутки

Над Брянской областью сбили 71 дрон ВСУ за последние сутки Ковальчук: 71 украинский БПЛА уничтожили в Брянской области за сутки

Москва29 сен Вести.За последние сутки над территорией Брянской области уничтожили 71 украинский беспилотник. Об этом сообщает губернатор региона Егор Ковальчук в MAX.

Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 71 вражеских БПЛА самолетного типа говорится в сообщении, опубликованном в 9.35

О последствиях не сообщается.

Егор Ковальчук вступил в должность губернатора Брянской области в понедельник, 28 сентября. До этого он некоторое время был на посту врио главы региона.