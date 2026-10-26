Москва26 октВести.В Воронежской области после атаки украинских беспилотников задерживаются поезда. Об этом РЖД сообщает в MAX.
Ранее обломки дрона ВСУ упали на поезд №11 Анапа – Москва. Один из вагонов был поврежден, пострадали пять пассажиров.
В результате атаки БПЛА в Воронежской области на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов на участке приостановлено… Ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных поездовговорится в сообщении РЖД
Для возобновления движения на участке работают восстановительные бригады.