Поезда задерживаются после атаки БПЛА ВСУ в Воронежской области

В Воронежской области из-за атаки БПЛА задерживаются поезда Поезда задерживаются после атаки БПЛА ВСУ в Воронежской области

Москва26 окт Вести.В Воронежской области после атаки украинских беспилотников задерживаются поезда. Об этом РЖД сообщает в MAX.

Ранее обломки дрона ВСУ упали на поезд №11 Анапа – Москва. Один из вагонов был поврежден, пострадали пять пассажиров.

В результате атаки БПЛА в Воронежской области на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж отсутствует напряжение в контактной сети. Движение поездов на участке приостановлено… Ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных поездов говорится в сообщении РЖД

Для возобновления движения на участке работают восстановительные бригады.