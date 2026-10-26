Москва26 октВести.В пассажирском поезде, который был атакован дронами ВСУ под Воронежем, находились в том числе футболисты "Локомотива", пишет Mash.
По сведениям издания, они ехали в столицу из Ростова-на-Дону. Игроки красно-зеленых не пострадали, сейчас они добираются до столицы на автобусе.
ВСУ атаковали пассажирский поезд, в котором футболисты ФК "Локомотив" ехали из Ростова-на-Дону обратно в Москвуговорится в публикации
На официальных ресурсах футбольного клуба информации об этом пока нет.
Ранее сообщалось, что украинскими БПЛА был атакован поезд №11 Анапа – Москва. Пять пассажиров пострадали, один из вагонов получил повреждения.
После атаки украинских беспилотников на Воронежскую область СК РФ возбудил дело о теракте.