Mash: в атакованном под Воронежем поезде ехали футболисты "Локомотива"

В попавшем под атаку БПЛА у Воронежа поезде ехали футболисты "Локомотива" Mash: в атакованном под Воронежем поезде ехали футболисты "Локомотива"

Москва26 окт Вести.В пассажирском поезде, который был атакован дронами ВСУ под Воронежем, находились в том числе футболисты "Локомотива", пишет Mash.

По сведениям издания, они ехали в столицу из Ростова-на-Дону. Игроки красно-зеленых не пострадали, сейчас они добираются до столицы на автобусе.

ВСУ атаковали пассажирский поезд, в котором футболисты ФК "Локомотив" ехали из Ростова-на-Дону обратно в Москву говорится в публикации

На официальных ресурсах футбольного клуба информации об этом пока нет.

Ранее сообщалось, что украинскими БПЛА был атакован поезд №11 Анапа – Москва. Пять пассажиров пострадали, один из вагонов получил повреждения.

После атаки украинских беспилотников на Воронежскую область СК РФ возбудил дело о теракте.