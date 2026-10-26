СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА ВСУ на Воронежскую область

Уголовное дело возбуждено в связи с атакой БПЛА ВСУ на Воронежскую область СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА ВСУ на Воронежскую область

Москва26 окт Вести.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских дронов на Воронежскую область. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских боевиков на территорию Воронежской области говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что ночью и утром 26 октября боевики ВСУ нанесли удары по территории региона с помощью БПЛА. В том числе был атакован поезд №11 Анапа – Москва: один из вагонов получил повреждения, а пять пассажиров пострадали.

Всего, по данным губернатора области Александра Гусева, в результате атак пострадали 17 человек, среди них один ребенок. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.