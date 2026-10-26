Москва26 октВести.Два мирных жителя Воронежской области погибли в результате атак украинских БПЛА ночью и утром понедельника, 26 октября. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в MAX.
Еще 17 человек пострадали, включая ребенка.
По уточненным данным, которые могут дополняться, в результате террористической атаки в Воронеже, к сожалению, два человека погибли (мужчины 1960 и 1973 годов рождения) и 17 ранены. В числе раненых — один ребенокговорится в сообщении Гусева
Уточняется, что значительная часть людей, в том числе двое тяжелораненых, пострадала, когда обломки БПЛА упали на поезд, который двигался в левобережном пригороде Воронежа.
Всего за ночь и утро в регионе было уничтожено 113 беспилотников ВСУ, из них 70 сбили в Воронеже.