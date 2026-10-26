При ударах БПЛА ВСУ по Воронежской области два человека погибли и 17 пострадали

Два человека погибли и 17 пострадали от атак ВСУ на Воронежскую область При ударах БПЛА ВСУ по Воронежской области два человека погибли и 17 пострадали

Москва26 окт Вести.Два мирных жителя Воронежской области погибли в результате атак украинских БПЛА ночью и утром понедельника, 26 октября. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в MAX.

Еще 17 человек пострадали, включая ребенка.

По уточненным данным, которые могут дополняться, в результате террористической атаки в Воронеже, к сожалению, два человека погибли (мужчины 1960 и 1973 годов рождения) и 17 ранены. В числе раненых — один ребенок говорится в сообщении Гусева

Уточняется, что значительная часть людей, в том числе двое тяжелораненых, пострадала, когда обломки БПЛА упали на поезд, который двигался в левобережном пригороде Воронежа.

Всего за ночь и утро в регионе было уничтожено 113 беспилотников ВСУ, из них 70 сбили в Воронеже.