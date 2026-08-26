Два человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Воронежскую область

Воронежская область подверглась атаке со стороны Украины, ранены двое Два человека получили ранения в результате атаки ВСУ на Воронежскую область

Москва26 авг Вести.Украинские беспилотники атаковали Воронежскую область, в результате пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

В пригороде Воронежа в результате падения сбитого БПЛА осколками оконного стекла ранены мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения. С ранениями средней тяжести они госпитализированы написал губернатор в мессенджере МАХ

Всего в ходе отражения атаки силы ПВО уничтожили 27 вражеских БПЛА. Повреждены два частных дома и автомобиль. В одном из районов загорелись надворные постройки, их оперативно потушили.

Опасность атаки в регионе сохраняется.