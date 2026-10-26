До 39 выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА в Воронежской области

Число пострадавших при атаке ВСУ в Воронежской области увеличилось до 39 До 39 выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА в Воронежской области

Москва26 окт Вести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев привел уточненные данные о пострадавших в результате массированной атаки БПЛА в ночь на 26 октября. Ссылаясь на Минздрав региона, он сообщил о 39 пострадавших.

Также известно о трех погибших в результате террористической атаки. Среди пострадавших – трое детей, пятилетняя девочка находится в больнице.

В стационарах медицинских учреждений остаются 12 человек (из них трое - в реанимации), 12 воронежцев получают помощь амбулаторно, а еще 15 получили ее на месте и были отпущены домой уточнил глава региона в MAX

ПВО уничтожила над Воронежской агломерацией и рядом районов области 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем ликвидировали более 70 дронов.

Раннее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в связи с атакой БПЛА ВСУ на Воронежскую область.