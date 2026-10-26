Москва26 октВести.Губернатор Воронежской области Александр Гусев привел уточненные данные о пострадавших в результате массированной атаки БПЛА в ночь на 26 октября. Ссылаясь на Минздрав региона, он сообщил о 39 пострадавших.
Также известно о трех погибших в результате террористической атаки. Среди пострадавших – трое детей, пятилетняя девочка находится в больнице.
В стационарах медицинских учреждений остаются 12 человек (из них трое - в реанимации), 12 воронежцев получают помощь амбулаторно, а еще 15 получили ее на месте и были отпущены домойуточнил глава региона в MAX
ПВО уничтожила над Воронежской агломерацией и рядом районов области 113 беспилотных летательных аппаратов. Непосредственно над Воронежем ликвидировали более 70 дронов.
Раннее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в связи с атакой БПЛА ВСУ на Воронежскую область.