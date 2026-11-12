Житель Воронежской области, пострадавший при атаке БПЛА, остается в больнице Пострадавший при атаке БПЛА житель Воронежской области остается в больнице

Москва12 ноя Вести.В больнице остается один житель Воронежской области, пострадавший при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в конце октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

На сегодняшний день в медучреждении региона остается один совершеннолетний пациент в состоянии средней степени тяжести говорится в канале ведомства на платформе MAX

В ночь на 26 октября Воронежская область подверглась массированной атаке БПЛА. Расчеты ПВО обнаружили и уничтожили в небе над городом и рядом районов области 113 беспилотников. Непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА. В результате вражеских ударов трое человек погибли, еще 44 – пострадали, десятеро из них были госпитализированы.